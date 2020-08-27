HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri | Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid'i filosuna ekledi

Son dakika haberi... Honda'nın i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CR-V Hybrid modeli, Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin ardından Sinop Türkeli Belediyesi'nin de itfaiye öncü araçları filosuna eklendi.

Son dakika haberleri | Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid'i filosuna ekledi
27.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:14

Honda'nın i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CR-V Hybrid modeli, Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin ardından Sinop Türkeli Belediyesi'nin de itfaiye öncü araçları filosuna eklendi.

En güvenli SUV'u modellerinden biri olan Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından bu kez Sinop Türkeli Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi. Verilen bilgiye göre, marka tarafından daha önce de Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklenen CR-V Hybrid modeli, bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olmasının yanı sıra elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Böylece Honda CR-V Hybrid, yakıt tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor. Çatalzeytin İtfaiyesi'nin ardından Türkeli İtfaiyesi'nin de tercihi olan Honda CR-V Hybrid modeli ile çevre sorumluluğu taşıyan itfaiye sayısı artıyor.

Honda CR-V Hybrid, anlık enerji tüketimini takip ediyor

Verilen bilgiye göre, markanın CR-V Hybrid modellerinde Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Ayrıca, model özgün bir dijital gösterge ekranına da sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor. - SİNOP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada 3. Sayfa
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ronald Koeman
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid'i filosuna ekledi - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:36:49. #1.14#
title