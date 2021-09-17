Son dakika haberleri! Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından kayıp ihbarı yapılan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede kara, hava ve denizden arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzasında yapılan aramalarda kadavra dedektör köpekleri de kullanılıyor.

Son dakika haberleri! Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri! Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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