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Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, Güncel, Haberler

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