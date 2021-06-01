Son dakika haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nezaket Şensoy (71) 57 FE 423 plakalı otomobili ile ilçe merkezinden Samsun istikametine doğru seyir halindeyken, Şahin Tepesi mevkisinde viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Kazada sürücü Nezaket Şensoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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