Son dakika haberleri: Sinop'ta tamir etmek istediği iş makinesinin altında kalan kişi öldü
14.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:19
Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta tamir etmek istediği iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Sinop'ta tamir etmek istediği iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Gerze ilçesinde Çağrı Can Çevikbaş, arızalanan iş makinesini altına girerek tamir etmek istedi.
Bu sırada hareket eden makine üzerinden geçen Çevikbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevikbaş'ın cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu