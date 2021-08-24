Son dakika haberleri | Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
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Son dakika haberleri | Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu

Son dakika haberleri | Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.

Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.

Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı. Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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