Son dakika haberleri: Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Son dakika haberler... Sinop'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'tan Erfelek ilçesi yönüne giden Remzi Özdağ (65) idaresindeki 57 KB 647 plakalı otomobil, Çelenköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile Yılmaz Özdemir (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, sürücü Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Son dakika haberleri: Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Otomobil, Erfelek, Sinop, Güncel, Haber

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