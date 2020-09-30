Son dakika haberleri: Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

30.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:56
Son dakika haberleri: Sinop'ta narkotik köpeği

Son dakika haberine göre Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek ilçesi Veysel köyünde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Perma"nın katıldığı operasyonda zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 657 gram kubar esrar, 27 kök kenevir ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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