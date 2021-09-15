Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sinop'ta, market önüne bırakılan bebek arabasının, içerisindeki bebekle yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinop'ta, market önüne bırakılan bebek arabasının, içerisindeki bebekle yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ada Mahallesi'nde, bir anne iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete geldi.

Anne tarafından market önüne bırakılan ve içerisinde 10 aylık olduğu öğrenilen bebeğin bulunduğu bebek arabası, bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerledi.

Olayı fark eden anne ve vatandaşların peşinden koştuğu bebek arabası, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşerek durdu.

Kazada yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, annenin çocuklarıyla markete gelişi, bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi ve peşinden koşma anları yer alıyor.

Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
Nefes kesen video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti

Nefes kesen video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti
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Haber: Son dakika haberleri... Market önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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