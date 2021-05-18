Son dakika haberleri... Sinop'ta kuyuya düşerek mahsur kalan 3 kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Sinop'ta kuyuya düşerek mahsur kalan 3 kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri... Sinop'ta kuyuya düşerek mahsur kalan 3 kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sinop'un Boyabat ilçesinde, kuyuya düşerek mahsur kalan üç kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kuyuya düşerek mahsur kalan üç kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Topalçam mevkisindeki ormanlık alanda köpeklerini gezdiren Kadir Yulaf, define aramak için kazıldığı değerlendirilen yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuda üç kaplumbağa gördü.

Hayvanların bulundukları yerden çıkamadıklarını fark eden Yulaf, durumu Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kaplumbağaları kuyudan çıkarıp tekrar doğaya saldı.

İtfaiye çavuşu Mustafa Altun, gazetecilere, arazi şartları nedeniyle zor da olsa kaplumbağaları kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altun, bu tür açılan kuyuların tüm canlıların hayatını tehlikeye düşürdüğü uyarısında bulunarak, "Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz nice kuyulara hayvanlar düşüp açlıktan ölüyorlar. Böyle kuyuların açılmasına kesinlikle karşıyız, define bulmak hayaliyle bu kuyuları açanlar, bari giderken üzerini örtseler, bu hayvanların günahına girmeseler. Biz insanlar, doğadaki hayvanların da hayatından sorumluyuz. Üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Kadir Yulaf ise itfaiyecilere teşekkür ederek, "Kaplumbağaları burada görünce vicdanımız rahat etmedi, kendi imkanlarımızla kurtaramayacağımızı görünce itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar, gelip kaplumbağaları kurtardılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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