Son dakika haberleri... Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

11.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:24
Son dakika haberleri... Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları civarında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde 130 metre halat, bir adet kazma, çapa, çekiç, balyoz ve murç ele geçirdi.

Dört zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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