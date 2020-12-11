Son dakika haberleri... Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları civarında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde 130 metre halat, bir adet kazma, çapa, çekiç, balyoz ve murç ele geçirdi.

Dört zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven