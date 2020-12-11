Son dakika haberleri... Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
11.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:24
Son dakika haberine göre Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları civarında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde 130 metre halat, bir adet kazma, çapa, çekiç, balyoz ve murç ele geçirdi.
Dört zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven