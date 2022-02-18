Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma, Erfelek, Enerji, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title