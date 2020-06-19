Son dakika haberleri | Sinop'ta "İyi bir insan olma yolunda projesi" uygulandı Son dakika haberine göre Sinop Merkez Abalı İlkokulu öğretmeni Songül Sezgin Özdemir, "eTwinning" kapsamında hayata geçirdikleri "İyi bir insan olma yolunda projesi" kapsamında 7 etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sinop Merkez Abalı İlkokulu öğretmeni Songül Sezgin Özdemir, "eTwinning" kapsamında hayata geçirdikleri "İyi bir insan olma yolunda projesi" kapsamında 7 etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Projenin danışmanlığını yapan Özdemir, amaca ulaşmak için en iyi yolun yaparak, yaşayarak öğrenmek olduğunu söyledi.

Projeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 7 ayda tamamladıklarını, öğrencilerin birebir yaptığı etkinliklerle unutamayacakları bir zaman geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Projeyi öğrencilerin sosyal aktivitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdik. Bu kapsamda öğrencilerimizle sokak hayvanlarını koruma, yardıma muhtaç ailelere yardım ulaştırma, yaşlılara saygı, yaşlıları ziyaret etme, aile ile iletişim etkinliği, şehitlerle ilgili resim yarışması gibi faaliyetler gerçekleştirildi." dedi.

Koronavirüs salgınında uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle nisan ve mayıs ayı etkinliklerinin evden, uzaktan eğitim şeklinde devam ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarını öğrenmek için videolar izletildi, bulundukları ortamı güzelleştirmek amacıyla evlerde saksıya çiçekler ekildi ve bahçelerde fidanlar dikilerek bakımları yapıldı. Dolayısıyla kasım ayında başlattığımız projeyi bu ay tamamladık. Bütün etkinlikleri öğrencilerimle büyük zevkle yaptık. Okuldaki diğer öğrenciler, aileler, üniversite öğrencileri ve çevremiz bu süreçte bize büyük destek sağladı. Çalışmalarımızı Türkiye'nin değişik illerinden 17 okul ile yaptık."

Kaynak: AA