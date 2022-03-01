Son dakika haberleri: Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Sinop'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Türkeli ilçesinde ise bir zanlının adresinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. ??????????????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Sinop, Güncel, Haberler

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