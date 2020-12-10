Son dakika haberleri... Sinop'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haberleri... Sinop'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

10.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:20
Son dakika haberleri... Sinop'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Sinop'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Erfelek, Ayancık ve Merkez ilçe jandarma komutanlıklarınca son 2 yılda meydana gelen 16 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Ekipler, 5 ay boyunca yaptıkları takip sonucunda Erfelek ilçesi Mescitdüzü köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Çalıntı olduğu değerlendirilen ev eşyalarını ele geçiren ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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