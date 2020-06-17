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Son dakika haberleri | Sinop'ta çiftçilere destek verildi

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta çiftçilere yüzde 50 hibe destekli balyalama makinesi verildi.

Son dakika haberleri | Sinop'ta çiftçilere destek verildi
17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12

Sinop'ta çiftçilere yüzde 50 hibe destekli balyalama makinesi verildi.

Çiftçilerin yüzü yapılan devlet desteği ile gülüyor. Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli 7 balyalama makinesinin teslimi yapıldı. Makineler çiftçilerin tarımda işlerini daha da kolaylaştıracak. Verimlilik artacak, enerjiden tasarruf sağlanacak. Üreticiler hasat sonrası tarlada kalan sapları kısa sürede bozulmadan toplayabilecek. Türkiye'de, tarımda makine kullanımının her geçen gün artması nedeniyle önümüzdeki dönemlerde de bu tür destekler sürecek. Çiftçiler yapılan tarımsal ekipman desteğinden oldukça memnun.

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzde 50 hibeli balya makinelerimizi yetiştiricilerimizle bugün buluşturduk. Bunu haricinde eylül ayında 14. etap başlayacak. Bu makine ekipman desteklerinden yararlanmak isteyen diğer yetiştiricilerimizi de inşallah önümüzdeki sene bu yatırımları yapacağız. Bunların dışında IFAD programları kapsamında yaklaşık 107 köyün tamamını biz bu programa sokmuş durumdayız. Bundan sonra hayvan pazarı olsun, seralar olsun, yem bitkileri olsun, ağır ve ağıl yapımları olsun. Bu konularda da ilerleyen 8 yıl içerisinde bu projeleri bu yatırımları ilçemize getireceğiz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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