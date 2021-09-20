Sinop'un Ayancık ilçesinde, sel felaketinden etkilenen çocukların yüzü oyun etkinliğiyle güldü.

Sinop Valiliğince Ayancık ilçe meydanında gerçekleştirilen programda, çocuklar için oyun etkinlikleri düzenlendi.

Jandarmanın eğitimli köpeklerinin gösteri yaptığı programda, çocuklar halat çekme, yakan top, ip atlama gibi Oyunlar oynayarak moral buldu.

Programda Vali Erol Karaömeroğlu ve bazı protokol üyelerinin de çocuklarla halat çekme ve yakan top oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.