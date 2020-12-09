Son dakika haberleri: Sinop'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
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Son dakika haberleri: Sinop'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

09.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:28
Son dakika haberleri: Sinop'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10.00-13.00 saatleri arasında güneşli havayı değerlendirmek için park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak güneşlenirken bazıları da parklar ve sahilde yürüyüş yaptı.

Güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı çıkan vatandaşlardan 76 yaşındaki Mustafa Usta, havaların soğuk gittiği bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Usta, "Bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Zamanımız kısıtlı da olsa maske, mesafe kurallarına dikkat ederek arkadaşlarımızla buluşup sohbet ettik. Tek üzüldüğüm, torunlarımla birlikte dışarı çıkamamak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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