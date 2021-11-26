Son dakika haberleri! Sinop merkezli fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Sinop merkezli fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sinop merkezli fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu biri yabancı uyruklu 7 kişinin fuhşa teşvik veya aracılık yaptıkları tespit edildi.

Ekiplerce Sinop merkez ile Ankara ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 21 kişinin ifadesine başvuruldu. Fuhuş faaliyetinde yer olarak kullanıldığı belirlenen iş yeri ile 24 kişiye toplam 42 bin lira ceza uygulandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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