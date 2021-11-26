Son dakika haberleri! Sinop merkezli fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu biri yabancı uyruklu 7 kişinin fuhşa teşvik veya aracılık yaptıkları tespit edildi.

Ekiplerce Sinop merkez ile Ankara ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 21 kişinin ifadesine başvuruldu. Fuhuş faaliyetinde yer olarak kullanıldığı belirlenen iş yeri ile 24 kişiye toplam 42 bin lira ceza uygulandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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