Son dakika haberleri! Sınırda yangın alarmı... Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı
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Son dakika haberleri! Sınırda yangın alarmı... Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı

Son dakika gelişmesine göre Sınırda yangın alarmı... Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı.

08.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:37

Sınırda yangın alarmı... Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı

EDİRNE - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ulaşmasına ramak kaldı. Alevlerin bir bölümü köy istikametine, bir bölümü ise Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine ilerliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Alevlerin Türkiye'ye girmesine 5 metre kalırken, Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

Türkiye sınırından zaman zaman müdahale ediliyor

Edirne İl Özel İdaresine bağlı arazözler ile birlikte Türkiye sınırında yol açma çalışmaları da yapılırken, Türkiye sınırının bazı bölgelerinden itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahale gerçekleştiriyorlar.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılıyor

Yangının devam ettiği bölgede, rüzgar hızının saatte 32 kilometre hızda olması alevlerin yayılmasına sebep oluyor.

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Son dakika haberleri! Sınırda yangın alarmı... Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı

Kaynak: İHA

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