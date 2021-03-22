Son dakika haberleri: "Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Çalıştayı" Gaziantep'te başladı
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Son dakika haberleri: "Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Çalıştayı" Gaziantep'te başladı

22.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:18
Son dakika haberleri:

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde "Sınır Yönetimi Alanında Yunanistan ve Bulgaristan ile Bölgesel İşbirliği Aşama-2 Projesi" kapsamında düzenlenen "Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Çalıştayı" Gaziantep'te başladı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde "Sınır Yönetimi Alanında Yunanistan ve Bulgaristan ile Bölgesel İşbirliği Aşama-2 Projesi" kapsamında düzenlenen "Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Çalıştayı" Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Davut Gül, sınırlarla ilgili İçişleri Bakanlığının önemli yatırımlarının olduğunu söyledi.

Sınırların korunmasında iki önemli noktaya değinen Gül, "Hangi fiziki tedbirleri alırsanız alın sınırları iki şey korur; birincisi kanun, yaptırımların caydırıcı olması gerekiyor. İkincisi de insan unsuru. Burada, bu eğitimle birlikte uygulama birliğinin oluşması, tecrübelerin paylaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Yüzer ise sınırların, ülkeleri hem terörden hem yasa dışı göçten hem de salgın hastalıklardan koruduğunu ifade etti.

Çalıştayın bir önceki toplantısının geçen yıl şubat ayında Hatay'da gerçekleştiğini hatırlatan Yüzer, şöyle devam etti:

"Hatay çalıştayımız bittiği günlerde sınır kapılarımıza, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bakanlığımızın kapatma dahil, tedbirleri iletildi. Sınır kapılarımızda verilen talimatlar derhal tereddütsüz hayata geçirildi. Hiç de kolay olmayan bir iş iken, rakamsal boyutları on milyonları bulan insan akışı anında durduruldu veya kısıtlandı. Bu şekilde ülkemiz sağlık sistemine çok değerli, aylarla ölçülen bir süre kazandırılmış oldu."

Beş gün sürecek çalıştayda, sınır ve göç alanındaki çalışmalar, kara sınır kapılarında gümrük mevzuatları, Suriyeli sığınmacılar kapsamında yürütülen ve yürütülecek faaliyeteler ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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