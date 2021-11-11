Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Sincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara Sincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara Sincan Ayaş Bulvarı üzerinde S.C. yönetimindeki 06 YAZ 90 plakalı otomobil, merkez istikametine ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü S. C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Sincan Osmanlı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde ise, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DB 61 39 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan M.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı Çetin'e ilk müdahalesini yaparak kaza yerine gelen ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Sincan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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