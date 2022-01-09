Son dakika haberleri: Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu - Haberler
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Son dakika haberleri: Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu

Son dakika haberleri: Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarına geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

SAKARYA (İHA) - Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarına geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu. Ekipler, öğrencileri polis otosuna alarak sınava yetiştirdi.

AÖF Güz dönemi final sınavlarına geç kalan öğrenciler, durumu yoldan geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerine söyledi. Harekete geçen ekipler, sınava geç kalan öğrencileri polis otosuna bindirerek sınava gireceği yere kadar bıraktı. Öğrenciler ise sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayarak ekiplere teşekkür etti. - SAKARYA

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