Son dakika haberleri... Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde incelemelerde bulunduğu sırada, yapılan operasyonlarda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemede bulundu.

Akar burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Harekat Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.Operasyon bölgesindeki komutanlarla telsiz vasıtasıyla konuşan Akar, operasyonla ilgili bir dizi talimat verdi.Akar, daha sonra Şırnak Harekat Merkezi ve bölgesindeki komutanlarla uzaktan görüntülü görüşme yöntemiyle bağlandı ve talimatlar verdi.Buradaki konuşmasında, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının şu ana kadar çok başarılı bir şekilde devam ettiğini bildiren Akar, şunları kaydetti: "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensupları birçok operasyonu icra etti. Bunların sonunda teröristlerin son derece sıkıştığı, kaçacak delik aradıkları, iki gün üst üste yanı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu operasyonları, ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı, hudutlarımızın güvenliği, karakollarımızın ve üs bölgelerimizin emniyeti için yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız husus kendi güvenliğimiz ve bekamız için. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu onun dışında hiçbir hedefimizin olmadığını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugüne kadar bunu herkesin anlaması lazım. Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Amacımız ve niyetimiz huzur ve güven içerisinde bir hayatı hem Iraklı kardeşlerimiz için hem de kendi vatandaşlarımız için hazırlamak ve bunun imkanlarını sağlamak. Bu konuda büyük çalışmalar yapıldı ve emekler sarf edildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz."'TERÖRİSTLER BÜYÜK ZAİYAT VERDİ'Teröristlerin seyyar davranarak bugün bir yerde diğer gün başka bir yerde varlıklarını sürdürme çabasında olduğuna dikkati çeken Akar, silahlı kuvvetlerin buna müsaade etmeyeceğini bildirdi.Teröristlerin yurt içinde etkisiz hale getirilmesi ve defedilmesinin terör sorununun bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Şu anda Irak'ın kuzeyinde belli yerlerde bunları varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunları oradan da söküp atacağız inşallah. 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren topçularımızın başlattığı atışlarla Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlamış bulunuyor. Bu operasyonlar sonuna kadar devam edecek. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar. Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Şu ana kadar hava kuvvetlerimizin, topçularımızın açtığı ateş sonucu ne kadar teröristin etkisiz hale geldiğini bizim görmemiz mümkün olmamakla birlikte, bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 31. Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda."'MÜCADELEMİZ PKK BAŞTA OLMAZ ÜZERE TÜM TERÖRİSTLERE KARŞI'Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığını vurgulayan Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti.Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.Akar, operasyonun başarılı olması için her türlü gayreti gösterirken, Mehmetçiğin rahatı ve güveni için yapılması gerekenlerin de ayrıntılı biçimde planlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bizim mücadelemiz PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz. Teröristlerin ne kadar sıkıştığını, sözde elebaşlarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu biran önce anlayıp, vazgeçmelerini bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın. Çünkü biz haklıyız, dürüstüz, doğruyuz."'BU AMERİKALILARIN KENDİ BELGELERİNİ İNKAR ETMESİDİR'Akar, Türkiye ile ilgili son zamanlarda yurt içi ve dışından çeşitli manipülasyonların yapıldığını ifade ederek, "soykırım" adı altında gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan tarihi bir olayın çarpıtılması suretiyle birtakım iddialar peşinde koşanların olduğunu söyledi.İddiaların son derece yersiz, asılsız, hiçbir temeli ve gerçekle alakası bulunmayan konular olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Bu işin sadece ilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini, siyasi kararlarla birtakım lobiler iki kere ikinin beş olmadığını herkesin bilmesi lazım. Durumumuz çok açık. Bizim bu konudaki tutum ve durumumuzu herkesin bilmesi lazım. Yüz yıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hala birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının bir şekilde ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir. Özellikle de bu konuyla alakalı olarak bu Amerikalıların kendi belgelerini, kendi imzalarını reddetmesidir, inkar etmesidir. Bu hiçbir şekilde olmayan bir konudur. Bununla ilgili mücadelemiz sonunda kadar devam edecek. Bu konuda bilim insanlarımızın çalışmalarıyla bunun aydınlığa kavuşacağını ve asil milletimizin haklı ve saygın yerini alacağını söylemek istiyorum."' TSK MİLLETİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDA'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalar çerçevesinde vazifesine yoğunlaştığını vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bize verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sıralı amir ve komutanların emir ve komutası esastır. Bu emir ve komuta zinciri içerisinde herkes görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin emrinde, görevinin başında. Bizim işimiz gücümüz; asil milletimizin ve vatanımızın kara, deniz ve havada savunulmasıdır. Milletimizin egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Bunun için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Yüksekova Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ