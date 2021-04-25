Son dakika haberleri... Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde incelemelerde bulunduğu sırada, yapılan operasyonlarda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.