Son dakika haberleri! Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit

Gelen son dakika haberine göre Şimşek Operasyonu bölgesinde üs bölgesine terörislerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Şimşek Operasyonu bölgesinde üs bölgesine terörislerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı