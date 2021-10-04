Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberler... Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre yangın, Simav'a bağlı Hisarbey köyü Dibek mahallesindeki İsmail Kaygusuz (70) ve Hatice Kaygusuz'un yaşadığı evin kalorifer bacasındaki ateşten meydana geldi. Evin çatısında başlayıp kısa sürede büyüyen yangın, yalnız yaşayan 61 yaşındaki Maksude Küçükkoç'un evine de sıçradı. Alevlerin fark edilmesi sonucu olay yerine Hisarbey ve Simav itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre köy ve kasabalardan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki evin tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının olmadığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

Son dakika haberleri! Simav'daki yangında iki ev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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