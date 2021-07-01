Son dakika haberleri... Simav'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri... Simav'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri... Simav'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Simav'a bağlı Küplüce köyü kırbudak mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Halil Mete (61) yönetimindeki traktör, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, traktör altında kalan Halil Mete, olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktörün altından çıkarılan Mete'nin cenazesi Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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