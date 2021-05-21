Son dakika haberleri | Simav'da kurusıkı tabanca operasyonu
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Son dakika haberleri | Simav'da kurusıkı tabanca operasyonu

Son dakika haberleri | Simav'da kurusıkı tabanca operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri icra edilen güvenlik uygulamaları esnasında, durumundan şüphelenen bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri icra edilen güvenlik uygulamaları esnasında, durumundan şüphelenen bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarında, şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. O.B. isimli şahsın üzerinde Zoraki marka mod 914 – T model kurusıkı tabanca yakalandı.

Taşıma belgesi olmayan kurusıkı tabancaya el konulduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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