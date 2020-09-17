Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını
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Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını

Son dakika haberlerine göre Simav'da korkutan fabrika yangını Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarındaki kontrplak imalatı yapılan fabrikada başlayan yangının 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

17.09.2020 03:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:07

Simav'da korkutan fabrika yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarındaki kontrplak imalatı yapılan fabrikada başlayan yangının 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi. Mehmet Ali Aydın'a ait panel kontrplak fabrikasında meydana gelen yangın, çevrede yaşayan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy çıkışındaki panel kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümümde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın, çatıya sıçrayıp kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 2 itfaiye aracı ve Yeşilköy Muhtarlığı'na ait 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. 2 sat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası can kaybının olmadığı bildirildi.

Maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

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Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını

Kaynak: İHA

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