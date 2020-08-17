Son dakika haberleri | Silivri'de trafik kazası: 1 ölü Bir son dakika haberine göre Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını yitirdi.

Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını yitirdi. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Umut O. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA