Silivri'de şüpheli ölüm - Haberler
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Silivri'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de şüpheli ölüm Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede 1 erkek cesedi bulundu.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Silivri'de şüpheli ölüm

İSTANBUL - Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede 1 erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede meydana geldi. O bölgeden geçen iki kişi, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silivri'de şüpheli ölüm

Silivri'de şüpheli ölüm

Silivri'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

Polis, Bahçe, 3. Sayfa, Haber

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