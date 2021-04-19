Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
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Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını mahalleli, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan meraklı gözlerle izlerken bazı vatandaşlar da, sosyal medya üzerinde canlı yayın yaptılar.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Alibey Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan dumanların geldiğini gösteren vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada ekiplerinin çalışmaları sırasında hafta sonu sokağa çıkma yasağına aldırmadan toplanan mahalleli, meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşlar da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptılar. Olay yerine gelen polis ekipleri ise vatandaşları uyararak dağıttı. Öte yangından yangının çıktığı adreste dar sokak ve hatalı park nedeniyle itfaiye ekiplerinin geliş-gidişte zorlandığı görüldü.

Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER
Son dakika haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADILAR, ÇATIDAKİ YANGINI İZLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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