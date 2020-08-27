Son dakika haberleri! Silivri'de falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Silivri'de, falezlerden düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
27.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:34
Silivri'de, falezlerden düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Boşnak mevkisindeki bahçesinde bulunan Behzat Engin, dengesini kaybederek falezlerden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Behzat Engin'in düştüğü bölgeye karadan ulaşamayınca, itfaiye ekipleri botla denize açıldı.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Engin'in cenazesine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kaynak: AA