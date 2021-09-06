Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

Son dakika haberleri: SİLİVRİ'de plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

SİLİVRİ'de plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Öte yandan aynı fabrikada dün sabah 05.00 sıralarında yangın meydana gelmiş. Çıkan yangında fabrika binası ağır hasar almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı