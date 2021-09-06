Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
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Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SİLİVRİ'de plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

SİLİVRİ'de plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Öte yandan aynı fabrikada dün sabah 05.00 sıralarında yangın meydana gelmiş. Çıkan yangında fabrika binası ağır hasar almıştı.

Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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