Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

20.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:05
Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Silivri'de bir kişi, tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de bir kişi, tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kadir Tezer Sokak'taki bir evde 3 yıllık evli Süleyman G. (42) ile Melek G. (39) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Süleyman G, eşi Melek G'nin boğazını sıktı.

Süleyman G. daha sonra evden ayrılarak, ağabeyinin çalıştığı iş yerine gitti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Melek G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından polise teslim olan Süleyman G, mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Melek G'nin cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Başakşehir'deki mezarlığa defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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