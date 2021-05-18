Son dakika haberleri | Silivri'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Silivri'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Silivri'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Silivri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Silivri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alındı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan A.A. ve A.D, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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