Son dakika... SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK VE ÇÖPLÜK ALANDA YANGIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 18.30'da Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerindeki ağaçlık ve çöplük alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Silivri Belediyesi Su İkmal araçları da dahil, Çanta, Selimpaşa ve Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı