Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
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Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı

Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİLİVRİ'de, ağaçlık alanda başlayıp, tarlaya sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

SİLİVRİ'de, ağaçlık alanda başlayıp, tarlaya sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler yükselerek yakın bir tarlaya da sıçradı. Yaklaşık 50 dönümlük alanı kaplayan yangın için çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına farklı noktalardan müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 50 dönümlük alan yanarak kullanılamaz hale geldi.

"BUĞDAYLARIMIZ HEP YANDI"

Yangını gören bir vatandaş, "Silivri Ortaköy bölgesinde yangın çıktı. Buğdaylarımız hep yandı. Şoför arkadaşlar sigara izmaritlerini yere atmasınlar. Çok üzülüyoruz, çevreye zarar veriliyor" dedi.

Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberi | Silivri'de ağaçlık alanda başlayan yangın tarlaya sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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