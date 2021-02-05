Son dakika haberleri... Silivri'de 500 metre arayla iki trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Silivri'de 500 metre arayla iki trafik kazası: 5 yaralı

05.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:29
Son dakika haberleri... Silivri'de 500 metre arayla iki trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Silivri'de aynı bölgede meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Silivri'de aynı bölgede meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, TEM bağlantı yolu yolunda, Büyükçavuşlu mevkisinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine doğru seyir halindeki 34 CSN 518 plakalı minibüs, 35 AR 1577 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsün içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, diğer bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 500 metre ilerisinde ise ikinci kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 AF 0119 plakalı tır sürücüsü ile 34 DH 5774 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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