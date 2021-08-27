Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA
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Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SİLİVRİ'de D100 Karayolu'nda hızla ilerleyen hafriyat kamyondan düşen hafriyat arkadan gelen otomobil sürücüsüne zor anlar yaşattı.

SİLİVRİ'de D100 Karayolu'nda hızla ilerleyen hafriyat kamyondan düşen hafriyat arkadan gelen otomobil sürücüsüne zor anlar yaşattı. Korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay Silivri D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde yaşandı. Sürücüsünün branda çekmediği resmi plakalı hafriyat kamyonu hızla ilerlerken dorsesindeki hafriyat bir anda yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Hafriyat bir otomobilin önüne düştü. Otomobil sürücüsü son anda yavaşladı. Hafriyat kamyonu hızla yoluna devam ederken tehlikenin ucuz atladığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA
Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA
Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA
Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... SİLİVRİ D-100'DE HAFRİYAT PANİĞİ KAMERADA - Haberler
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