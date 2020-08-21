Son dakika haberleri... Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladıl Son dakika haberleri: Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladıl Açıklamaları, NATO Limanında bakıma alınan Kanunu Sondaj Gemisi'nin karşısındaki sahilde izleyen Silifkeliler, müjdeli haberi alınca davul zurna eşliğinde göbek attılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladıl

Açıklamaları, NATO Limanında bakıma alınan Kanunu Sondaj Gemisi'nin karşısındaki sahilde izleyen Silifkeliler, müjdeli haberi alınca davul zurna eşliğinde göbek attılar

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberini Mersin'in Silifke İlçesi İncekum Mevkiindeki NATO Limanında bakım için demirleyen Kanunu Sondaj Gemisi karşısındaki sahilde alan Silifkeliler, tarihi müjdeyi davul eşliğinde göbek atarak kutladılar.

Sahilde güneşlenen ve yüzen insanlarla birlikte sevinçlerini paylaşan Silifkeliler, Kanuni Sondaj Gemisindeki çalışanlara seslerini duyurmak ve sevinçlerine ortak olmak için davul çalıp, göbek attılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk" diye açıklamasının ardından Silifkeliler ve tatilciler Kanunu Sondaj Gemisinin bulunduğu sahile giderek davul çalıp, göbek atarak tarihi müjdeyi kutladılar.

Silifkeliler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberini önce televizyonda izleyerek bu tarihi güne şahitlik ettik. Daha sonra bu müjdeli haberi davul çalıp göbek atarak Kanuni Sondaj Gemisi karşısında kutladık. Türkiye bundan böyle yıkılmaz bir devlet büyük bir güç olmuştur. Türkiye kendisi ile oynanan oyunları her zaman olduğu gibi yine boşa çıkarmıştır" şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA