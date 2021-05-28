Son dakika haberleri: Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert görevine başladı

Son dakika haber... Silifke Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökhan Mert görevine başladı.

Silifke Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökhan Mert görevine başladı.

Silifke Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün birinci sınıf emniyet müdürü olması ve tayininin çıkması sebebiyle yerine Gökhan Mert atandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün değişik kademelerinde yönetici olarak görev aldığını ifade eden Mert, "Silifke'yi yakından tanıyorum, yabancı değilim. Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve huzuru için elimizden geleni yapacağız. Toplumun desteği olmadan polisin başarılı olma şansı azalır. Silifke halkının polisinin yanında olduğunu da iyi biliyoruz. Silifke çok güzel bir ilçe. Silifke halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Emniyet personelinin tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek bir vatandaş olmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı