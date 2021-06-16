Son dakika haberleri: Silifke'de kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri: Silifke'de kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: Silifke'de kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 190 bin adet sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara makaronu, 311 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 225 adet gümrük kaçağı sigara filtresi, 80 kilo açık kıyılmış tütün, 76 litre sahte etil alkol, 35 adet içki yapımında kullanılan anason kit, 49 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 adet extacy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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