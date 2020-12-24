Son dakika haberleri: Silifke'de iki şüpheli 30 gram esrar ile yakalandı
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Son dakika haberleri: Silifke'de iki şüpheli 30 gram esrar ile yakalandı

24.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:00
Son dakika haberleri: Silifke'de iki şüpheli 30 gram esrar ile yakalandı

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şahıs 30 gram esrar ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şahıs 30 gram esrar ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Narlıkuyu Mahallesi'nde içerisinde iki şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile yakalanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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