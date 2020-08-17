Son dakika haberleri... Silifke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
17.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:41
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA