Son dakika haberleri... Silifke Belediyespor Kulübü, logolu koruyucu maske satışına başladı Son dakika haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Silifke Belediyespor, taraftarlarına özel logolu koruyucu maskeleri satışa sundu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Silifke Belediyespor, taraftarlarına özel logolu koruyucu maskeleri satışa sundu.

Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, yaptığı yazılı açıklamada, maske satışı ile hem taraftarları yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı korumayı hemde kulübe maddi destek sağlamayı amaçladıkları belirtti.

Dölek, ligde Mersin'i en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek, bunun için takıma maddi ve manevi destek gerektiğini kaydetti.

Kulübe gelir için koruyucu maske satışlarına başladıklarını aktaran Dölek, "Yıkanabilir kumaştan üretilen maskeler, birden fazla kullanıma uygundur. Bir yandan sağlığımızı Silifke Belediye spor logolu maskelerle korurken diğer yandan kulübümüze destek olmanın ayrıcalığını hep birlikte yaşayalım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA