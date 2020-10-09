Son dakika haberleri | Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Son dakika haberleri | Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

09.10.2020 00:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:20
Son dakika haberleri | Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 167, Ekvador'da 12 bin 141, Bolivya'da 8 bin 192'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 167, Ekvador'da 12 bin 141, Bolivya'da 8 bin 192'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 167'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1576 artışla 476 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı 448 bin 710'a ulaştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 14'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 398 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 141'e yükseldi.

Vaka sayısının 1514 artarak 145 bin 45'e çıktığı ülkede bugüne kadar 120 bin 511 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya'da ölü sayısı 8 bin 192 oldu

Bolivya basınında yer alan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 8 bin 192'ye, vaka sayısı da 238 artışla 137 bin 706'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 99 bin 268 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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