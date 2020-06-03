Son dakika haberleri! Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Atacama çölündeki San Pedro köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda yer kabuğundan 96,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA