Son dakika haberleri | Şile'de trafik kazası

Şile'de meydana gelen trafik kazasında araçta maddi hasar oluştu.

E.Y. yönetimindeki 11 DG 246 plakalı otomobil, Şile-Uzundere Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ve yolcu otomobilden yara almadan çıkarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekibi sevk edildi.

Maddi hasara neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan