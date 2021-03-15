Son dakika haberleri | Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberleri | Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

15.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:30
Son dakika haberleri | Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde A.K.(39), konteynerde bulunduğu sırada yanına gelen M.C.U. (30) kendisini rahatsız ederek tartıştılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U. üzerinde bulundurduğu silahla A.K.'yi bacağından yaraladı. Sağ ayağında yaralanan A.K. çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden M.C.U.'yu polis yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı operasyonla M.C.U. 01 AT plakalı araçla Mahmutağa Mahallesi yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan M.C.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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